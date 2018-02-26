НБУ укрепил гривню на 9 копеек
26.02.2018 08:40
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 9 копеек
На 26 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2698,8658 грн за $100;
3319,3350 грн за 100 евро;
4,7548 грн за 10 руб РФ.
На 23 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2707,1843 грн за $100;
3323,3394 грн за 100 евро;
4,7695 грн за 10 руб РФ.
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