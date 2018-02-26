НБУ укрепил гривню на 9 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 9 копеек

На 26 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2698,8658 грн за $100;

3319,3350 грн за 100 евро;

4,7548 грн за 10 руб РФ.



На 23 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2707,1843 грн за $100;

3323,3394 грн за 100 евро;

4,7695 грн за 10 руб РФ.



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