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Наличные курсы валют: данные на 10:00

26.02.2018 10:20
В понедельник, 26 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,38 коп до 26,8105 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,67 коп - до 27,1600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,35 коп и составляет 32,9145 грн, средний курс продажи - вырос на 0,90 коп до 33,5530 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,6 коп и составляет 4,258 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи по-прежнему составляет 4,839 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8105

27,1600

0,4258

0,4839

32,9145

33,5530

Медиана

26,8050

27,1500

0,4450

0,4825

32,9250

33,5400


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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