Межбанк открылся котировками доллара 27,01/27,04
26.02.2018 10:34
В понедельник, 26 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,01/27,04 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4828/0,4836.
Торги по евро начались с котировок 33,2759/33,3102.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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