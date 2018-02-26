ЕБРР поддержал стратегию Кабмина для госбанков

Европейский банк реконструкции и развития поддержал принятую правительством стратегию для госбанков

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает утвержденную Кабинетом министров обновленную стратегию для государственных банков. Об этом сообщил журналистам директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, пишет УНИАН.



"Я могу подтвердить, поскольку также был участником этого процесса, что разработка стратегии проходила в форме общей дискуссии. И на сегодня в результате мы имеем очень четкую стратегию, четкое видение целей для дальнейшего развития сектора государственных банков", - сказал он.



Аджунер отметил, что помимо ЕБРР, в разработке стратегии участвовали и другие международные организации, - Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Международный валютный фонд.



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