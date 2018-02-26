ЕБРР поддержал стратегию Кабмина для госбанков
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает утвержденную Кабинетом министров обновленную стратегию для государственных банков. Об этом сообщил журналистам директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, пишет УНИАН.
"Я могу подтвердить, поскольку также был участником этого процесса, что разработка стратегии проходила в форме общей дискуссии. И на сегодня в результате мы имеем очень четкую стратегию, четкое видение целей для дальнейшего развития сектора государственных банков", - сказал он.
Аджунер отметил, что помимо ЕБРР, в разработке стратегии участвовали и другие международные организации, - Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Международный валютный фонд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
16678
-
3947
-
3713
-
3672
-
3529
- Депутаты планируют сменить руководство НБУ 1 марта - Парубий 13:45
- Fintech Band планирует запустить monobank в Великобритании и ЕС 13:13
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:16
- Наличные курсы валют: данные на 12:00 12:09
- Профицит бюджета Германии достиг максимума за четверть века 11:35