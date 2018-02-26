Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,73 коп - до 27,1593 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,96 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,97 коп и составляет 32,9477 грн, средний курс продажи - вырос на 1,53 коп до 33,5593 грн. Продать евро дороже можно за 33,15 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,353 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 4,840 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8300
|
27,1593
|
0,4353
|
0,4840
|
32,9477
|
33,5593
|
Медиана
|
26,8500
|
27,1450
|
0,4500
|
0,4830
|
33,0000
|
33,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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