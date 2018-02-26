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USD:  26.85  27.16   EUR:  32.96  33.49
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Наличные курсы валют: данные на 12:00

26.02.2018 12:09
В понедельник, 26 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,43 коп до 26,8300 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,73 коп - до 27,1593 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,96 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,97 коп и составляет 32,9477 грн, средний курс продажи - вырос на 1,53 коп до 33,5593 грн. Продать евро дороже можно за 33,15 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,353 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 4,840 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8300

27,1593

0,4353

0,4840

32,9477

33,5593

Медиана

26,8500

27,1450

0,4500

0,4830

33,0000

33,5500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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