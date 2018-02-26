Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
26.02.2018 12:16
В понедельник, 26 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,01/27,04*, к 12:00 котировки составили 26,985/27,005
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,985, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,005, максимальные - 27,06.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4828/0,4836, к 12:00 котировки составили 0,4823/0,4830.
Торги по евро начались с котировок 33,2759/33,3102, к 12:00 котировки составили 33,3102/33,3322.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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