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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

26.02.2018 12:16
В понедельник, 26 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,01/27,04*, к 12:00 котировки составили 26,985/27,005

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,985, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,005, максимальные - 27,06.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4828/0,4836, к 12:00 котировки составили 0,4823/0,4830.

Торги по евро начались с котировок 33,2759/33,3102,  к 12:00 котировки составили 33,3102/33,3322.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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