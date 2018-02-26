Fintech Band планирует запустить monobank в Великобритании и ЕС
26.02.2018 13:13
Банк, похожий на monobank, может появиться в Великобритании, а затем в Европе
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Fintech Band планирует запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе. Об этом сооснователь проекта Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.
"Большая часть свойств продукта, которые мы планируем для британского рынка, будет запущена и в Украине", - отметил он.
По словам Дубилета, инвестиции в проект будут привлекаться от венчурных фондов.
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