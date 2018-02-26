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Fintech Band планирует запустить monobank в Великобритании и ЕС

26.02.2018 13:13
Банк, похожий на monobank, может появиться в Великобритании, а затем в Европе
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Fintech Band планирует запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе. Об этом сооснователь проекта Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Большая часть свойств продукта, которые мы планируем для британского рынка, будет запущена и в Украине", - отметил он.

По словам Дубилета, инвестиции в проект будут привлекаться от венчурных фондов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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