Суд Лондона завтра заслушает ПриватБанк

27 февраля Высокий суд Лондона проведет заседание по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона завтра, 27 февраля, проведет заседание по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом суд сообщает на официальном сайте.



Заседание суда запланировано на 12:30 по киевскому времени.



Судьей выступает Джоанна Смит.



19 января суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.



Как сообщалось, в Высоком суде Лондона рассматривается дело "Госбанк Украины ПриватБанк против экс-собственников ПриватБанка". Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.



19 декабря 2017 г. Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы бывших совладельцев банка, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем. Указ об аресте выдан на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд.



ПриватБанк в ходе судебного процесса планирует вернуть деньги вместе с процентами - больше $2,5 млрд.



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