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Суд Лондона завтра заслушает ПриватБанк

26.02.2018 17:17
27 февраля Высокий суд Лондона проведет заседание по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова
Фото: Getty Images

Высокий суд Лондона завтра, 27 февраля, проведет заседание по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом суд сообщает на официальном сайте.

Заседание суда запланировано на 12:30 по киевскому времени. 

Судьей выступает Джоанна Смит.

19 января суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

Как сообщалось, в Высоком суде Лондона рассматривается дело "Госбанк Украины ПриватБанк против экс-собственников ПриватБанка". Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.

19 декабря 2017 г. Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы бывших совладельцев банка, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем. Указ об аресте выдан на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд. 

ПриватБанк в ходе судебного процесса планирует вернуть деньги вместе с процентами - больше $2,5 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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