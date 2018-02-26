Доля BNP Paribas в уставном капитале УкрСиббанка выросла до 60%

BNP Paribas увеличил долю в уставном капитале УкрСиббанка с 59,99% до 60%. Об этом пишет FinClub.



"Согласно информации, полученной 23 февраля от депозитарного учреждения, на счет в ценных бумагах акционера УкрСиббанка BNP Paribas, уполномоченного лица и заявителя требования в процессе обязательной продажи акций акционерами УкрСиббанка (в соответствии со ст. 65-2 закона "Об акционерных обществах"), был осуществлен перевод прав на акции со счетов их владельцев. В результате такого перевода доля BNP Paribas в уставном капитале УкрСиббанка увеличилась с 59,99 до 60%", - сообщает пресс-служба финучреждения.



На данный момент Европейский банк реконструкции и развития и BNP Paribas владеют 100% акций УкрСиббанка, до этого среди акционеров финучреждения было 20 физлиц.



Ранее такой же процедурой планировал воспользоваться акционер Райффайзен Банка Аваль.



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