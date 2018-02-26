 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.82  27.13   EUR:  32.96  33.48
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

BNP Paribas увеличил долю в уставном капитале УкрСиббанка

26.02.2018 17:55
Доля BNP Paribas в уставном капитале УкрСиббанка выросла до 60%

BNP Paribas увеличил долю в уставном капитале УкрСиббанка с 59,99% до 60%. Об этом пишет FinClub.

"Согласно информации, полученной 23 февраля от депозитарного учреждения, на счет в ценных бумагах акционера УкрСиббанка BNP Paribas, уполномоченного лица и заявителя требования в процессе обязательной продажи акций акционерами УкрСиббанка (в соответствии со ст. 65-2 закона "Об акционерных обществах"), был осуществлен перевод прав на акции со счетов их владельцев. В результате такого перевода доля BNP Paribas в уставном капитале УкрСиббанка увеличилась с 59,99 до 60%", - сообщает пресс-служба финучреждения.

На данный момент Европейский банк реконструкции и развития и BNP Paribas владеют 100% акций УкрСиббанка, до этого среди акционеров финучреждения было 20 физлиц.

Ранее такой же процедурой планировал воспользоваться акционер Райффайзен Банка Аваль.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров