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Курсы валют НБУ на 27.02.2018

27.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки

На 27 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2700,6610 грн за $100;
3327,2144 грн за 100 евро;
4,8294 грн за 10 руб РФ.

На 26 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2698,8658 грн за $100;
3319,3350 грн за 100 евро;
4,7548 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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