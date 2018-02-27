Курсы валют НБУ на 27.02.2018
27.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки
На 27 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2700,6610 грн за $100;
3327,2144 грн за 100 евро;
4,8294 грн за 10 руб РФ.
На 26 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2698,8658 грн за $100;
3319,3350 грн за 100 евро;
4,7548 грн за 10 руб РФ.
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