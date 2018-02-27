Официальные курсы банковских металлов на 27.02.2018
27.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 27 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 360133,14 грн;
серебро - 4502,00 грн;
платина - 267365,44 грн;
палладий - 281138,81 грн.
Напомним, на 26 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 358652,28 грн;
серебро - 4482,82 грн;
платина - 267187,71 грн;
палладий - 278792,84 грн.
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