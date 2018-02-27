Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации

Банк ABLV, который уличили в обслуживании украинских коррупционеров, объявил о самоликвидации

Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. Это означает, что банк сам сможет выбрать человека, который будет влиять на процесс возвращения долгов клиентам, сообщает BBC.

"Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами", - говорится в его официальном заявлении.

Из этого следует, что банк сможет защищать активы и влиять на расчет со всеми клиентами посредствам назначения ликвидатора.

Согласно латвийскому закону о кредитных учреждениях, в случае самоликвидации собрание акционеров назначает ликвидатора. А вот в случае банкротства ликвидацию проводил бы администратор, назначенный судом.

Европейский центробанк объявил о ликвидации банка ABLV 24 февраля, в субботу. Это решение было обосновано проблемами с ликвидностью. По оценкам ЕЦБ, состояние ABLV оказалось нестабильным: банк, скорее всего, не справился бы со своими обязательствами.

Отток капитала из кредитного учреждения начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

Сразу после этого ABLV обратился за помощью к латвийскому государству. В итоге Банк Латвии предоставил кредитному учреждению заем в размере 297,2 млн евро под залог ценных бумаг.

Именно эту помощь в качестве реальной причины своего задержания назвал президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он был задержан 18 февраля, через пять дней после публикации заявления FinCEN.

Правоохранительные органы подозревают его в вымогательстве и получении взятки размером более 100 000 евро.

Напомним, в октябре 2017 года Печерский районный суд Киева арестовал счета 14 офшорных компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, в двух латвийских банках ABLV Bank и Regionala investiciju banka по делу о сжиженном газе.

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