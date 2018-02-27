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Наличные курсы валют: данные на 10:00

27.02.2018 10:05
Во вторник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,70 коп до 26,7830 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,48 коп - до 27,1245 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,22 коп и составляет 32,8955 грн, средний курс продажи - упал на 4,03 коп до 33,5190 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,1 коп и составляет 4,292 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп и составляет 4,873 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,7830

27,1245

0,4292

0,4873

32,8955

33,5190

Медиана

26,8000

27,1000

0,4475

0,4850

32,9000

33,4750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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