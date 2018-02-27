Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,70 коп до 26,7830 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,48 коп - до 27,1245 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,22 коп и составляет 32,8955 грн, средний курс продажи - упал на 4,03 коп до 33,5190 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,1 коп и составляет 4,292 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп и составляет 4,873 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7830 27,1245 0,4292 0,4873 32,8955 33,5190 Медиана 26,8000 27,1000 0,4475 0,4850 32,9000 33,4750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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