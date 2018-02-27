Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,48 коп - до 27,1245 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5,22 коп и составляет 32,8955 грн, средний курс продажи - упал на 4,03 коп до 33,5190 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,1 коп и составляет 4,292 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп и составляет 4,873 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7830
|
27,1245
|
0,4292
|
0,4873
|
32,8955
|
33,5190
|
Медиана
|
26,8000
|
27,1000
|
0,4475
|
0,4850
|
32,9000
|
33,4750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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