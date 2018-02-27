Межбанк открылся котировками доллара 26,98/27,00
27.02.2018 10:33
Во вторник, 27 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,98/27,00 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4835/0,4842.
Торги по евро начались с котировок 33,2825/33,3072.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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