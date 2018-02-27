Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,17 коп до 26,7983 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,53 коп - до 27,1240 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,91 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,87 коп и составляет 32,9190 грн, средний курс продажи - упал на 3,93 коп до 33,5200 грн. Продать евро дороже можно за 33,17 грн, купить дешевле - за 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 4,370 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп и составляет 4,865 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7983 27,1240 0,4370 0,4865 32,9190 33,5200 Медиана 26,8000 27,1000 0,4500 0,4850 32,9350 33,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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