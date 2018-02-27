Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,53 коп - до 27,1240 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,91 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,87 коп и составляет 32,9190 грн, средний курс продажи - упал на 3,93 коп до 33,5200 грн. Продать евро дороже можно за 33,17 грн, купить дешевле - за 33,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 4,370 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп и составляет 4,865 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7983
|
27,1240
|
0,4370
|
0,4865
|
32,9190
|
33,5200
|
Медиана
|
26,8000
|
27,1000
|
0,4500
|
0,4850
|
32,9350
|
33,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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