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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

27.02.2018 12:22
Во вторник, 27 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,98/27,00*, к 12:00 котировки составили 26,94/27,97

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,94, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,97, максимальные - 27,00.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4835/0,4842, к 12:00 котировки составили 0,4823/0,4832.

Торги по евро начались с котировок 33,2825/33,3072,  к 12:00 котировки составили 33,2170/33,2513.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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