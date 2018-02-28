Официальные курсы банковских металлов на 28.02.2018
28.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 28 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 357265,56 грн;
серебро - 4476,09 грн;
платина - 268673,40 грн;
палладий - 286189,72 грн.
Напомним, на 27 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 360133,14 грн;
серебро - 4502,00 грн;
платина - 267365,44 грн;
палладий - 281138,81 грн.
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