Официальные курсы банковских металлов на 28.02.2018

Нацбанк Украины установил на 28 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 357265,56 грн;

серебро - 4476,09 грн;

платина - 268673,40 грн;

палладий - 286189,72 грн.

Напомним, на 27 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 360133,14 грн;

серебро - 4502,00 грн;

платина - 267365,44 грн;

палладий - 281138,81 грн.

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