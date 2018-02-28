Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 7,15 коп - до 27,0525 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.
Средний курс покупки евро упал на 25,20 коп и составляет 32,6670 грн, средний курс продажи - упал на 19,80 коп до 33,3220 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,6 коп и составляет 4,274 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 4,854 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,63 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7190
|
27,0525
|
0,4274
|
0,4854
|
32,6670
|
33,3220
|
Медиана
|
26,7000
|
27,0500
|
0,4475
|
0,4845
|
32,6750
|
33,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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