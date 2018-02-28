Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро – на 30
Средний курс продажи американской валюты упал на 10,97 коп - до 27,0143 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.
Средний курс покупки евро упал на 30,87 коп и составляет 32,6103 грн, средний курс продажи - упал на 25,43 коп до 33,2657 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - также за 33,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 4,348 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп и составляет 4,846 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7140
|
27,0143
|
0,4348
|
0,4846
|
32,6103
|
33,2657
|
Медиана
|
26,7000
|
27,0000
|
0,4450
|
0,4840
|
32,6250
|
33,2450
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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