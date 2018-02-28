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Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро – на 30

28.02.2018 12:13
В среду, 28 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 8,43 коп до 26,7140 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,97 коп - до 27,0143 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 30,87 коп и составляет 32,6103 грн, средний курс продажи - упал на 25,43 коп до 33,2657 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - также за 33,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 4,348 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп и составляет 4,846 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,7140

27,0143

0,4348

0,4846

32,6103

33,2657

Медиана

26,7000

27,0000

0,4450

0,4840

32,6250

33,2450


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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