Суд по ПриватБанку перешел в закрытый режим из-за Коломойского
Судебный процесс в Лондоне по иску ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вынужден был перевести слушание в закрытый режим работы. Бывшие собственники банка настаивали на том, чтобы их деньги оставались в тайне, сообщает Голос Америки.
Судья Высокого суда Джоанна Смит была вынуждена согласиться с необходимостью провести слушания в закрытом режиме, поскольку попытки произносить аргументы, кодируя названия субъектов, оказались контрпродуктивными.
После нескольких минут таких попыток судья Смит приостановил слушания и по согласию сторон попросила журналистов и других наблюдателей выйти из зала суда.
19 января суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.
Как сообщалось, в Высоком суде Лондона рассматривается дело "Госбанк Украины ПриватБанк против экс-собственников ПриватБанка". Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.
19 декабря 2017 г. Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы бывших совладельцев банка, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем. Указ об аресте выдан на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд.
ПриватБанк в ходе судебного процесса планирует вернуть деньги вместе с процентами - больше $2,5 млрд.
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