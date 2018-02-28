Суд по ПриватБанку перешел в закрытый режим из-за Коломойского

Бывшие совладельцы ПриватБанка вынудили Высокий суд Лондона перенести заседание в закрытый режим

Судебный процесс в Лондоне по иску ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вынужден был перевести слушание в закрытый режим работы. Бывшие собственники банка настаивали на том, чтобы их деньги оставались в тайне, сообщает Голос Америки.



Судья Высокого суда Джоанна Смит была вынуждена согласиться с необходимостью провести слушания в закрытом режиме, поскольку попытки произносить аргументы, кодируя названия субъектов, оказались контрпродуктивными.



После нескольких минут таких попыток судья Смит приостановил слушания и по согласию сторон попросила журналистов и других наблюдателей выйти из зала суда.



19 января суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.



Как сообщалось, в Высоком суде Лондона рассматривается дело "Госбанк Украины ПриватБанк против экс-собственников ПриватБанка". Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.



19 декабря 2017 г. Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы бывших совладельцев банка, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем. Указ об аресте выдан на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд.



ПриватБанк в ходе судебного процесса планирует вернуть деньги вместе с процентами - больше $2,5 млрд.



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