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Суд по ПриватБанку перешел в закрытый режим из-за Коломойского

28.02.2018 16:22
Бывшие совладельцы ПриватБанка вынудили Высокий суд Лондона перенести заседание в закрытый режим
Игорь Коломойский

Судебный процесс в Лондоне по иску ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вынужден был перевести слушание в закрытый режим работы. Бывшие собственники банка настаивали на том, чтобы их деньги оставались в тайне, сообщает Голос Америки.

Судья Высокого суда Джоанна Смит была вынуждена согласиться с необходимостью провести слушания в закрытом режиме, поскольку попытки произносить аргументы, кодируя названия субъектов, оказались контрпродуктивными.

После нескольких минут таких попыток судья Смит приостановил слушания и по согласию сторон попросила журналистов и других наблюдателей выйти из зала суда.

19 января суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

Как сообщалось, в Высоком суде Лондона рассматривается дело "Госбанк Украины ПриватБанк против экс-собственников ПриватБанка". Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.

19 декабря 2017 г. Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы бывших совладельцев банка, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем. Указ об аресте выдан на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд. 

ПриватБанк в ходе судебного процесса планирует вернуть деньги вместе с процентами - больше $2,5 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Коломойский
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