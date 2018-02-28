Межбанк закрылся котировками доллара 26,79/26,82
28.02.2018 17:29
В среду, 28 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,83/26,86, к закрытию котировки составили 26,79/26,82
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные - 26,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,82, максимальные - 26,86.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4852/0,4860, к закрытию котировки составили 0,4767/0,4776.
Торги по евро начались с котировок 32,7621/32,7987, к закрытию котировки составили 32,7079/32,7418.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,79/26,82 17:29
- Суд по ПриватБанку перешел в закрытый режим из-за Коломойского 16:22
- В совете НБУ отметили оживление кредитной активности банков 16:10
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:16
- Наличный доллар подешевел на 10 копеек, наличный евро – на 30 12:13
-
4373
-
4121
-
4016
-
3992
-
3741