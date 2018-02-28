Укрэксимбанк разместил бонды на 4 млрд грн

Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты

Государственный Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на 4,1 млрд грн ($150 млн). Об этом сообщает FinClub со ссылкой на Bloomberg.



Ставка по бумагам составила 16,5% годовых, они размещены по цене 100% номинала.



LPN эмитированы в гривне, но предусматривают выплату процентного дохода и погашение в долларах США по действующему на момент платежа курсу НБУ.

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