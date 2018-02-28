Укрэксимбанк разместил бонды на 4 млрд грн
28.02.2018 17:25
Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Государственный Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на 4,1 млрд грн ($150 млн). Об этом сообщает FinClub со ссылкой на Bloomberg.
Ставка по бумагам составила 16,5% годовых, они размещены по цене 100% номинала.
LPN эмитированы в гривне, но предусматривают выплату процентного дохода и погашение в долларах США по действующему на момент платежа курсу НБУ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
4385
-
4137
-
4031
-
4007
-
3743