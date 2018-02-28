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Укрэксимбанк разместил бонды на 4 млрд грн

28.02.2018 17:25
Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственный Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на 4,1 млрд грн ($150 млн). Об этом сообщает FinClub со ссылкой на Bloomberg.

Ставка по бумагам составила 16,5% годовых, они размещены по цене 100% номинала.

LPN эмитированы в гривне, но предусматривают выплату процентного дохода и погашение в долларах США по действующему на момент платежа курсу НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укрэксимбанк
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