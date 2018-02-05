Язык жестов. Почему НБУ и рынок не понимают друг друга

Нацбанк начал публиковать подробности решений об учетной ставке. Поможет ли это рынку лучше понимать его сигналы?

НБУ раскрыл детали решения об увеличении учетной ставки. Публиковать краткий протокол обсуждения членов Комитета по монетарной политике НБУ (КМП) - так называемые meeting minutes - теперь будут после каждого "монетарного" заседания.



Пояснения помогут рынку лучше понимать логику регулятора, считают в Нацбанке. По итогам опроса 40 банкиров и финансовых аналитиков, который проводил НБУ в середине января, только 35% респондентов ожидали повышения ставки с 14,5 до 16%.



"У нас есть определенное недопонимание с рынком, - признает глава департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук. - Но мы будем постепенно приучать коллег к новой информации".



В самом Нацбанке вопрос повышения ставки споров не вызвал. Январское решение монетарный комитет одобрил почти единогласно - его поддержали шесть из семи членов КМП.



LIGA.net выясняла, почему банкирам и финансистам не так просто понять логик НБУ и предугадать его действия.



Единодушие в Нацбанке



Новая публикация представляет собой краткое резюме заседания монетарного комитета. В нем указаны имена присутствующих (всего в КМП входит 9 человек, в том числе члены правления НБУ), как распределялись голоса в пользу разных вариантов и аргументация сторон.



"Дискуссий по поводу необходимости повышения ставки ни в одном из трех последних случаев не возникало, - рассказывает Николайчук. - Единственное, что приходилось обсуждать, это масштаб повышения".



Как следует из сообщения, один из членов комитета предлагал повысить ставку не на 1,5, а на 1 п.п. - как раз из-за противоположных ожиданий участников рынка. Кто именно выступал за такой вариант - неизвестно. В НБУ решили отказаться от публикации подробного протокола дискуссии.

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"Большинство членов правления сошлись во мнении, что вероятность дальнейшего повышения учетной ставки сохраняется, - говорится в релизе Нацбанка. - При условии досрочного прекращения сотрудничества с МВФ и мягкой фискальной политики НБУ будет действовать более жестко".



Это ключевой сигнал (forward guidance), который НБУ хочет в очередной раз показать рынку, говорит Николайчук. В остальном, minutes во многом дублируют формулировки пресс-релиза, посвященного ставке и отдельные части инфляционного отчета.



В 2018-м Нацбанк планировал еще одно нововведение - публикацию прогноза учетной ставки, но в итоге ее отложили на следующий год. "Прогноз ставки - это вершина открытости центробанка, - объясняет Николайчук. - Мы пока к этому не готовы и в НБУ нет единого мнения, как должен выглядеть этот прогноз, нужно ли его публиковать в инфляционном отчете вместе с другими данными".



Толстый намек



С помощью новой публикации НБУ хочет расширить коммуникацию с экспертной средой и банковскими аналитиками, говорит замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.



"Мы на это смотрим как на процесс постепенной адаптации рынка к движению Нацбанка, -рассказывает Сологуб. - Я сам работал в коммерческом банке и сейчас вижу, что некоторые коллеги до конца не понимают, как работает обновленный механизм ставки (после перехода НБУ к инфляционному таргетированию, - Ред.), их действия до сих пор инерционны".



Рынок считает, что, меняя ставку, Нацбанк реагирует на ситуацию в экономике, хотя регулятор пытается создавать задел на будущее, отвечая на потенциальные, а не существующие риски, добавляет и.о. главы НБУ Яков Смолий.

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"Нас удивляет, почему профильные аналитики не понимают, как Нацбанк принимает решения по управлению процентной ставкой, - отмечает Смолий. - Мы это замечали еще в октябре и декабре, эксперты почему-то считают, что НБУ ставкой ответил на обновленные данные по инфляции, но это не так".



Minutes нужны Нацбанку для того, чтобы рынок четко трактовал сигналы, озвученные в релизах по поводу прошлых повышений ставки, считает член Совета НБУ Виктор Козюк.



"Инфляционное таргетирование будет работать, только когда экономические агенты поверят в него - это сильно облегчит работу центробанка, - говорит Козюк. - Иными словами, важно, чтобы рынок научился читать пресс-релизы НБУ".



Новый образ НБУ



В своих прогнозах учетной ставки финансовые аналитики используют релизы НБУ лишь как дополнительный инструмент, основное - это соответствие экономических показателей планам Нацбанка и его предыдущие реакции на отклонения, говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Понять логику регулятора помогают семинары, которые Нацбанк проводит для профильных экспертов и банкиров, добавляет он.



"Последняя встреча состоялась примерно за неделю до январского заседания. До этого я не ожидал, что они повысят ставку, - рассказывает Паращий. - Но потом они дали четко понять, что НБУ уже не рассчитывает на транш МВФ в первом квартале, а именно на этом строились их предыдущие макропрогнозы. После этого месседжа я понял, что ставку точно повысят".



Подобные семинары для участников рынка Нацбанк проводит раз в квартал. Кроме аналитиков, в них участвуют казначеи банков и финансовые директора компаний, говорит Дмитрий Сологуб.



Почему рынок не смог четко распознать предыдущих сигналов НБУ о жестком повышении ставки осенью и зимой? Аналитикам было тяжело адаптироваться к риторике Нацбанка, который не всегда подкрепляет слова действиями, отмечает Паращий.



"Самый четкий месседж о том, что ставку будут повышать мы получили в августе, когда НБУ впервые прямым текстом указал в своем релизе такую возможность, - рассказывает Паращий. - Но ставку в конце сентября не повысили, возникало впечатление, что не из-за ситуации в экономике, а ради того, чтобы не испортить Минфину выпуск еврооблигаций".

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Рынок воспринял это как четкий сигнал, что Нацбанку в нынешнем составе не хватает решительности для более жестких действий, поэтому большая часть аналитиков не ожидала, что ставку повысят уже в октябре, добавляет Паращий.

Проблема и в том, что аналитики не до конца понимают механизм, при помощи которого Нацбанк выбирает метод борьбы с импортированной инфляцией. Заведомо угадать, что регулятор будет достаточно пассивно бороться с девальвацией при помощи интервенций в декабре и январе, а потом частично компенсирует это более серьезным повышением ставки, было невозможно, отмечает глава аналитического отдела Adamant Capital Константин Фастовец.

"Я не ожидал, что НБУ повысит ставку сразу на 1,5 п.п., поскольку основным источником инфляции в конце года была девальвация и Нацбанк имел возможность с ней бороться и при помощи более мягкой монетарной политики, - говорит Фастовец. - В этом месте у НБУ возникает конфликт между поддержкой гривни и накоплением резервов, а это сильно осложняет прогнозирование. Сейчас стало понятно, что на сегодня резервы для них важнее".



Банковская интуиция

Аналитикам приходится постоянно держать в уме, что решения в Нацбанке принимают люди - полностью прозрачного механизма управления ставкой внешние наблюдатели не видят, добавляет Фастовец.



В основе монетарных решений НБУ лежит математическое моделирование, но движение ставки правление определяет, учитывая не только экономические факторы, рассказывает Дмитрий Сологуб.



"Мы видим разные варианты развития событий с точки зрения экономического роста и инфляции, в зависимости от того, что будет со ставкой. - поясняет Сологуб. - С одной стороны, это моделирование, но с другой - во внимание берутся и другие факторы, в том числе и ожидания рынка, насколько радикальным для него будет резкое повышение ставки".



Банкиры лучше, чем рыночные аналитики, понимают намеки Нацбанка, что выражается в их инвестиционной активности, считает замглавы НБУ Олег Чурий.

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"Примечательно поведение банков на рынке ОВГЗ - они покупают краткосрочные бумаги, - рассказывает Чурий. - Этим они страхуют себя от дальнейшего роста ставки - когда она повысится, банки могут перевложиться в более доходные бумаги. Фактически они голосуют деньгами".



Банкам тоже сложно угадать движение НБУ, который не всегда дает рыночные сигналы о будущем повышении ставки, отмечает зампредправления Ситибанка Владислав Сочинский.



"Я не ожидал повышения ставки, в том числе из-за поведения НБУ на аукционах по трехмесячным депсертификатам, - говорит Сочинский. - Доходность по ним определяют не банки, а регулятор, и, если Нацбанк хотел дать сигнал рынку, что ставка будет 16%, ему не стоило весь январь отсекать аукционы на уровне 14,75% и ниже".



Менять свою рыночную стратегию НБУ ее собирается, подчеркивает Николайчук. "Мы надеемся, что рынок тоже займется работой над ошибками и больше не будет строить свои прогнозы на основе неверных допущений" - отмечает он.

Сергей Шевчук