Курсы валют НБУ на 05.02.2018
05.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки
На 5 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2788,7139 грн за $100;
3483,6614 грн за 100 евро;
4,9762 грн за 10 руб РФ.
На 2 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2786,9462 грн за $100;
3472,2563 грн за 100 евро;
4,9536 грн за 10 руб РФ.
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