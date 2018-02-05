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Курсы валют НБУ на 05.02.2018

05.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки

На 5 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2788,7139 грн за $100;
3483,6614 грн за 100 евро;
4,9762 грн за 10 руб РФ.

На 2 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2786,9462 грн за $100;
3472,2563 грн за 100 евро;
4,9536 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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