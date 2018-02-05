Суд обязал Фирташа выплатить вкладчику банка Надра 2 млн грн

В прошлом году Ивано-Франковский городской суд обязал Дмитрия Фирташа выплатить вкладчику банка Надра 1,9 млн грн

16 января Апелляционный суд Ивано-Франковской области открыл апелляционное производство по иску Дмитрия Фирташа на решение Ивано-Франковского городского суда от 23 ноября (по делу N344/10563/16-ц), которым был удовлетворен иск вкладчика банка Надра и взыскано с Фирташа в пользу истца 1,9 млн грн. Об этом пишет Finbalance.



Согласно судебным материалам, в ноябре 2014 г. Истец и банк Надра заключили депозитный договор на $100 тыс. После признания банка неплатежеспособным Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчику компенсацию в размере 200 тыс грн и включил требования на 1,9 млн грн в четвертую очередь требований кредиторов банка Надра.



Ивано-Франковский городской суд в своем решении от 23 ноября отметил, что в соответствии со статьей 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", владельцы существенного участия банка обязаны принимать своевременные меры для предотвращения неплатежеспособности банка, а связанное с банком лицо, действия или бездействие которого привели к нанесению банку, несет ответственность за это своим имуществом.



Суд указал, что, по данным НБУ, главным акционером банка Надра был Фирташ. "Суд приходит к выводу о наличии причинной связи между действиями ответчика Дмитрия Фирташа как связанного с банком Надра лица, которое фактически руководило его деятельностью, и негативными последствиями, наступившими для банка в виде его неплатежеспособности", - говорится в решении Ивано-Франковского городского суда.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.