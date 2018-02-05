Наличный доллар подешевел на 8 коп, наличный евро - на 14 коп

В понедельник, 5 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,83 коп до 27,6683 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,17 коп - до 28,0103 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,17 коп и составляет 34,3203 грн, средний курс продажи - упал на 14,47 коп до 34,9730 грн. Продать евро дороже можно за 34,65 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,522 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп до 5,002 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,94 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,6683 28,0103 0,4522 0,5002 34,3203 34,9730 Медиана 27,7000 28,0000 0,4685 0,5000 34,3000 35,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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