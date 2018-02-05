 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличный доллар подешевел на 8 коп, наличный евро - на 14 коп

05.02.2018 12:20
В понедельник, 5 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,83 коп до 27,6683 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,17 коп - до 28,0103 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи - 27,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,17 коп и составляет 34,3203 грн, средний курс продажи - упал на 14,47 коп до 34,9730 грн. Продать евро дороже можно за 34,65 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 4,522 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп до 5,002 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,94 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,6683

28,0103

0,4522

0,5002

34,3203

34,9730

Медиана

27,7000

28,0000

0,4685

0,5000

34,3000

35,0000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров