Доллар на межбанке потерял 9 копеек

В понедельник, 5 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,82/27,85*, к 12:00 котировки составили 27,73/27,76

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,73, максимальные - 27,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,76, максимальные - 27,85.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4914/0,4926, к 12:00 котировки составили 0,4902/0,4912.



Торги по евро начались с котировок 34,6524/34,6897, к 12:00 котировки составили 34,5515/34,5861.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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