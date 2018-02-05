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Экс-генсек НАТО получил должность в банке россиянина Гусельникова

05.02.2018 13:05
Андерс Фог Расмуссен получил пост зампредседателя совета Norvik Banka, принадлежащего российскому бизнесмену Григорию Гусельникову
Андерс Фог Расмуссен (фото - Facebook)

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен заместителем председателя совета латвийского Norvik Banka, принадлежащего российскому бизнесмену Григорию Гусельникову. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Гусельников вместе с Саидом Гуцериевым был одним из претендентов на покупку украинской "дочки" Сбербанка России.

Саид Гуцериев  - сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, основателя финансово-промышленной группы Сафмар и группы Бин. Михаил Гуцериев значится в "списке Путина".

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Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами "кремлевского доклада" Минфина США, за день сократилось на $1,1 млрд.

Некоторые иностранные банки якобы призвали российских граждан из списка в "кремлевском докладе" закрыть у них свои счета, сообщил российский оппозиционный политик Михаил Касьянов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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