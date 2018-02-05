Экс-генсек НАТО получил должность в банке россиянина Гусельникова
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен заместителем председателя совета латвийского Norvik Banka, принадлежащего российскому бизнесмену Григорию Гусельникову. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Гусельников вместе с Саидом Гуцериевым был одним из претендентов на покупку украинской "дочки" Сбербанка России.
Саид Гуцериев - сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, основателя финансово-промышленной группы Сафмар и группы Бин. Михаил Гуцериев значится в "списке Путина".
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Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами "кремлевского доклада" Минфина США, за день сократилось на $1,1 млрд.
Некоторые иностранные банки якобы призвали российских граждан из списка в "кремлевском докладе" закрыть у них свои счета, сообщил российский оппозиционный политик Михаил Касьянов.
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