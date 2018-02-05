Экс-генсек НАТО получил должность в банке россиянина Гусельникова

Андерс Фог Расмуссен получил пост зампредседателя совета Norvik Banka, принадлежащего российскому бизнесмену Григорию Гусельникову

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен заместителем председателя совета латвийского Norvik Banka, принадлежащего российскому бизнесмену Григорию Гусельникову. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Гусельников вместе с Саидом Гуцериевым был одним из претендентов на покупку украинской "дочки" Сбербанка России.



Саид Гуцериев - сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, основателя финансово-промышленной группы Сафмар и группы Бин. Михаил Гуцериев значится в "списке Путина".



Читайте также: Мистер Бин. Кто покупает украинскую дочку Сбербанка



Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами "кремлевского доклада" Минфина США, за день сократилось на $1,1 млрд.



Некоторые иностранные банки якобы призвали российских граждан из списка в "кремлевском докладе" закрыть у них свои счета, сообщил российский оппозиционный политик Михаил Касьянов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.