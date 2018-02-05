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К закрытию межбанка доллар подешевел на 12 копеек

05.02.2018 17:17
В понедельник, 5 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,82/27,85, к закрытию котировки составили 27,70/27,73

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,70, максимальные  - 27,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,73 максимальные - 27,85.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4914/0,4926,  к закрытию котировки составили 0,4862/0,4873.

Торги по евро начались с котировок 34,6524/34,6897, к закрытию котировки составили 34,3729/34,3962.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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