НБУ укрепил гривню на 14 копеек
06.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 14 копеек
На 6 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2774,2448 грн за $100;
3451,1605 грн за 100 евро;
4,8991 грн за 10 руб РФ.
На 5 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2788,7139 грн за $100;
3483,6614 грн за 100 евро;
4,9762 грн за 10 руб РФ.
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