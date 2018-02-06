НБУ укрепил гривню на 14 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 14 копеек

На 6 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2774,2448 грн за $100;

3451,1605 грн за 100 евро;

4,8991 грн за 10 руб РФ.



На 5 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2788,7139 грн за $100;

3483,6614 грн за 100 евро;

4,9762 грн за 10 руб РФ.



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