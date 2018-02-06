Межбанк открылся котировками доллара 27,55/27,59
06.02.2018 10:30
Во вторник, 6 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,55/27,59 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4818/0,4829.
Торги по евро начались с котировок 34,2060/34,2529.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
4021
-
3741
-
3520
-
3319
-
3273