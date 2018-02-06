Курс наличного доллара упал на 28 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 25,27 коп - до 27,7577 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - 27,54 грн.
Средний курс покупки евро упал на 46,67 коп и составляет 33,8537 грн, средний курс продажи - упал на 40,37 коп до 34,5693 грн. Продать евро дороже можно за 34,2 грн, купить дешевле - также за 34,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,3 коп и составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,0 коп до 4,932 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,85 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,3827
|
27,7577
|
0,4439
|
0,4932
|
33,8537
|
34,5693
|
Медиана
|
27,4000
|
27,7600
|
0,4600
|
0,4930
|
33,8000
|
34,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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