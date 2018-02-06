Курс наличного доллара упал на 28 копеек

Во вторник, 6 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 28,57 коп до 27,3827 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 25,27 коп - до 27,7577 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - 27,54 грн.

Средний курс покупки евро упал на 46,67 коп и составляет 33,8537 грн, средний курс продажи - упал на 40,37 коп до 34,5693 грн. Продать евро дороже можно за 34,2 грн, купить дешевле - также за 34,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,3 коп и составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,0 коп до 4,932 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,85 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,3827 27,7577 0,4439 0,4932 33,8537 34,5693 Медиана 27,4000 27,7600 0,4600 0,4930 33,8000 34,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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