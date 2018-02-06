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Курс наличного доллара упал на 28 копеек

06.02.2018 12:14
Во вторник, 6 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 28,57 коп до 27,3827 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 25,27 коп - до 27,7577 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - 27,54 грн.

Средний курс покупки евро упал на 46,67 коп и составляет 33,8537 грн, средний курс продажи - упал на 40,37 коп до 34,5693 грн. Продать евро дороже можно за 34,2 грн, купить дешевле - также за 34,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,3 коп и составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,0 коп до 4,932 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,85 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,3827

27,7577

0,4439

0,4932

33,8537

34,5693

Медиана

27,4000

27,7600

0,4600

0,4930

33,8000

34,5500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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