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Смолий поддержал действия Гонтаревой на посту главы НБУ

06.02.2018 14:15
Для принятия всех решений о выведении банков с рынка были серьезные основания, подчеркнул и.о. председателя НБУ
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

И.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий согласен с политикой Валерии Гонтаревой на этом посту. Об этом он рассказал на заседании фракции Радикальной партии в Верховной Раде сегодня, 6 февраля.

"Единолично никто не принимал решения о выведении банков с рынка. Все выведенные банки отправлялись в Фонд гарантирования либо из-за рисковой деятельности, либо из-за проблем с ликвидностью и капиталом. Все подобные решения принимались коллективно и для принятия всех решений были серьезные основания", - подчеркнул Смолий.

Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении вместо нее Смолия.

Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Нацбанка.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Гонтарева
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