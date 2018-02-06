Смолий поддержал действия Гонтаревой на посту главы НБУ
И.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий согласен с политикой Валерии Гонтаревой на этом посту. Об этом он рассказал на заседании фракции Радикальной партии в Верховной Раде сегодня, 6 февраля.
"Единолично никто не принимал решения о выведении банков с рынка. Все выведенные банки отправлялись в Фонд гарантирования либо из-за рисковой деятельности, либо из-за проблем с ликвидностью и капиталом. Все подобные решения принимались коллективно и для принятия всех решений были серьезные основания", - подчеркнул Смолий.
Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении вместо нее Смолия.
Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Нацбанка.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.
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