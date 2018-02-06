К закрытию межбанка доллар подешевел на 17 копеек

Курс евро опустился ниже 34 гривень

Во вторник, 6 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,55/27,59, к закрытию котировки составили 27,39/27,42. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,39, максимальные - 27,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,42 максимальные - 27,59.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4818/0,4829, к закрытию котировки составили 0,4796/0,4804.

Торги по евро начались с котировок 34,2060/34,2529, к закрытию котировки составили 33,7883/33,8225.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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