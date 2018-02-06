Депутаты одобрили создание кредитного реестра НБУ
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ). Согласно сообщению на сайте парламента, за законопроект N7114-д проголосовали 226 народных депутатов.
"Создание кредитного реестра и усиление способности бюро кредитных историй расширит доступ банков к информации, а бюро кредитных историй предоставит возможность учитывать эту информацию при разработке инструментов оценки кредитных рисков для банков", - отмечают авторы в пояснительной записке к документу.
Законопроектом предлагается установить границы полномочий НБУ по ведению кредитного реестра и ограничения в отношении распространения информации, что защищает заемщиков банков - физических и юридических лиц от вмешательства в их хозяйственную деятельность и нарушение приватности.
Также проект закона устанавливает размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого банки получают доступ к информации из кредитного реестра о совершенных кредитных операциях с таким клиентом.
Законопроект возлагает на Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязанность по предоставлению информации в кредитный реестр о кредитных операциях банков, которые выводятся им из рынка.
В то же время на банки возлагаются обязанности: по предоставлению информации в кредитный реестр, а также уведомлению клиента о том, что информация о нем будет предоставляться в кредитный реестр, и исправлению информации, в случае обоснованного обращения заемщика.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
4395
-
3769
-
3558
-
3348
-
3286
- Международные резервы Украины сократились до $18,44 млрд вчера 18:28
- Депутаты одобрили создание кредитного реестра НБУ вчера 17:55
- Минфин назвал самые "открытые" города Украины вчера 17:54
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 17 копеек вчера 17:27
- Украинцы в январе продали рекордное количество валюты вчера 16:52