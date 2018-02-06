Депутаты одобрили создание кредитного реестра НБУ

Парламент пролосовал во втором чтении и в целом за законопроект о создании кредитного реестра Нацбанка

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ). Согласно сообщению на сайте парламента, за законопроект N7114-д проголосовали 226 народных депутатов.



"Создание кредитного реестра и усиление способности бюро кредитных историй расширит доступ банков к информации, а бюро кредитных историй предоставит возможность учитывать эту информацию при разработке инструментов оценки кредитных рисков для банков", - отмечают авторы в пояснительной записке к документу.



Законопроектом предлагается установить границы полномочий НБУ по ведению кредитного реестра и ограничения в отношении распространения информации, что защищает заемщиков банков - физических и юридических лиц от вмешательства в их хозяйственную деятельность и нарушение приватности.



Также проект закона устанавливает размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого банки получают доступ к информации из кредитного реестра о совершенных кредитных операциях с таким клиентом.



Законопроект возлагает на Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязанность по предоставлению информации в кредитный реестр о кредитных операциях банков, которые выводятся им из рынка.



В то же время на банки возлагаются обязанности: по предоставлению информации в кредитный реестр, а также уведомлению клиента о том, что информация о нем будет предоставляться в кредитный реестр, и исправлению информации, в случае обоснованного обращения заемщика.



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