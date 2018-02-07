Гривня укрепилась еще на 28 копеек
07.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 28 копеек
На 7 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2746,0866 грн за $100;
3385,6502 грн за 100 евро;
4,7992 грн за 10 руб РФ.
На 6 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2774,2448 грн за $100;
3451,1605 грн за 100 евро;
4,8991 грн за 10 руб РФ.
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