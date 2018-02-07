 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.39  27.76   EUR:  33.87  34.52
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Официальные курсы банковских металлов на 07.02.2018

07.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 7 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 365613,97 грн;

серебро - 4614,80 грн;

платина - 273235,62 грн;

палладий - 285867,62 грн.

Напомним, на 6 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 369973,29 грн;

серебро - 4681,54 грн;

платина - 276592,21 грн;

палладий - 290463,43 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров