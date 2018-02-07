Наличный доллар продолжает дешеветь

Курс покупки наличного доллара в украинских банках упал еще на 22 копейки

В среду, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 22,72 коп до 27,1555 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 20,42 коп - до 27,5535 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 41,77 коп и составляет 33,4360 грн, средний курс продажи - упал на 37,73 коп до 34,1920 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 34,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,9 коп и составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,1 коп до 4,861 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,1555 27,5535 0,4310 0,4861 33,4360 34,1920 Медиана 27,2000 27,5250 0,4515 0,4850 33,4150 34,1750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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