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Наличный доллар продолжает дешеветь

07.02.2018 10:11
Курс покупки наличного доллара в украинских банках упал еще на 22 копейки

В среду, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 22,72 коп до 27,1555 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 20,42 коп - до 27,5535 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 41,77 коп и составляет 33,4360 грн, средний курс продажи - упал на 37,73 коп до 34,1920 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 34,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,9 коп и составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,1 коп до 4,861 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,1555

27,5535

0,4310

0,4861

33,4360

34,1920

Медиана

27,2000

27,5250

0,4515

0,4850

33,4150

34,1750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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