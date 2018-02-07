Наличный доллар продолжает дешеветь
В среду, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 22,72 коп до 27,1555 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 20,42 коп - до 27,5535 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,45 грн.
Средний курс покупки евро упал на 41,77 коп и составляет 33,4360 грн, средний курс продажи - упал на 37,73 коп до 34,1920 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 34,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,9 коп и составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,1 коп до 4,861 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,1555
|
27,5535
|
0,4310
|
0,4861
|
33,4360
|
34,1920
|
Медиана
|
27,2000
|
27,5250
|
0,4515
|
0,4850
|
33,4150
|
34,1750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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