Через ProZorro.Продажи продадут активы банков на 10 млрд грн

В этом году через ProZorro.Продажи планируется продать активы банков на 10 млрд грн

В этом году через ProZorro.Продажи планируется продать более чем на 10 млрд грн банковских активов и как минимум на 2 млрд активов государственной Укрзалізниці. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, пишет FinClub.



"Сегодня объем продаж платформы превысил 6 млрд грн. Это мега-результат. Среди наших рекордов: продажи на 300 миллионов за один день! За январь мы продали более чем на 1 миллиард, то же амбиции реформы будут только расти", - отметил он.



По словам Нефьодова, сегодня сфера действия реформы госпродаж значительно расширилась: теперь это не только активы банков, а еще и объекты малой приватизации, и аренда, и продажа активов крупных госпредприятий, например, Укрзалізниці.



"С момента создания системы мы зафиксировали немало рекордов. Еще год назад мы получили первый миллиард поступлений, сегодня объемы поступлений превышают 6 миллиардов. А на 2018 год мы ставим планку получить 10 миллиардов минимум. В первую очередь благодаря запуску собственного, уникального формата аукционов на основе голландской модели", - добавил заместитель директора департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Илья Михайлов.

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