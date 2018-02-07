Суд отказался отменить арест счетов ПриватБанка по делу Суркисов

Окружной админсуд Киева отказался отменить арест счетов ПриватБанка, связанных с семьей Суркисов

Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск ПриватБанка к Государственной исполнительной службе с просьбой признать незаконными несколько постановлений госисполнителя от 29 ноября 2017 года и снять арест с ряда счетов ПриватБанка в Национальном банке Украины (НБУ) и других финучреждениях, наложенный в рамках принудительного исполнения производств по взысканию средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов. Об этом говорится в решении суда по делу N826/16365/17 от 2 февраля.



Суд отмечает, что правовая природа "наложения ареста на счет" отличается от "наложения ареста на денежные средства" на нем, поскольку в случае ареста счета ним невозможно пользоваться вообще. В случае ареста средств на определенную сумму на таком счете последним можно пользоваться, но с условием, что остаток средств на нем не может быть меньше арестованной суммы.



"Как установлено судом, спорными постановлениями государственным исполнителем наложен арест на денежные средства в пределах суммы взыскания с учетом исполнительского сбора, а не на счета… Возможность наложения ареста на денежные средства банка-должника, находящиеся на его корреспондентских счетах, и дальнейшие действия государственного исполнителя (принудительное списание средств) прямо предусмотрены нормативно-правовыми актами Национального банка", - подчеркивает суд.



Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.



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