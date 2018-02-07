К закрытию межбанка доллар подешевел на 14 копеек
07.02.2018 17:27
В среду, 7 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,24/27,28, к закрытию котировки составили 27,10/27,14
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,04, максимальные - 27,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09 максимальные - 27,28.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4781/0,4792, к закрытию котировки составили 0,4750/0,4760.
Торги по евро начались с котировок 33,7495/33,7866, к закрытию котировки составили 33,4359/33,4853.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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