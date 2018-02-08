Официальные курсы банковских металлов на 08.02.2018

Нацбанк Украины установил на 8 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 359240,25 грн;

серебро - 4526,27 грн;

платина - 267670,80 грн;

палладий - 274993,10 грн.

Напомним, на 7 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 365613,97 грн;

серебро - 4614,80 грн;

платина - 273235,62 грн;

палладий - 285867,62 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.