 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.09  27.47   EUR:  33.35  34.04
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют: данные на 10:00

08.02.2018 10:15
В четверг, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,30 коп до 27,0500 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,77 коп - до 27,4940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,32 коп и составляет 33,2005 грн, средний курс продажи - упал на 11,88 коп до 33,9515 грн. Продать евро дороже можно за 33,5 грн, купить дешевле - за 33,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,2 коп и составляет 4,277 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,849 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0500

27,4940

0,4277

0,4849

33,2005

33,9515

Медиана

27,0750

27,5000

0,4455

0,4850

33,1900

33,9250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров