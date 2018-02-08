Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,77 коп - до 27,4940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.
Средний курс покупки евро упал на 14,32 коп и составляет 33,2005 грн, средний курс продажи - упал на 11,88 коп до 33,9515 грн. Продать евро дороже можно за 33,5 грн, купить дешевле - за 33,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,2 коп и составляет 4,277 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,849 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0500
|
27,4940
|
0,4277
|
0,4849
|
33,2005
|
33,9515
|
Медиана
|
27,0750
|
27,5000
|
0,4455
|
0,4850
|
33,1900
|
33,9250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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