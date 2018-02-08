ФГВФЛ распродал все имущество банка Таврика

По результатам аукциона, победителем стала компания Укрфинконсалтинг

Фонд гарантирования вкладов физический лиц продал все имущество ликвидируемого банка Таврика.

Согласно информации на сайте ProZorro.Продажи, на голландском аукционе были реализованы права требования по 36 кредитам субъектов хозяйствования, имущественные права по ценным бумагам, права требования по 20 кредитам физических лиц, недвижимое имущество, задолженность по карточным счетам физлиц, а также дебиторская задолженность.

По результатам аукциона, победителем стала компания Укрфинконсалтинг, которая купила активы банка Таврика на 3,3 млн грн.

ФГВФЛ начал ликвидацию банка Таврика в марте 2013 года. Банк Таврика создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на его сайте, никто из акционеров не является владельцем существенной доли в капитале. На 1 октября 2012 года активы банка составили 4,9 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,55 мрд грн, собственный капитал - 422,9 млн грн.

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