 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.09  27.47   EUR:  33.35  34.04
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ФГВФЛ распродал все имущество банка Таврика

08.02.2018 10:34
По результатам аукциона, победителем стала компания Укрфинконсалтинг

Фонд гарантирования вкладов физический лиц продал все имущество ликвидируемого банка Таврика.

Согласно информации на сайте ProZorro.Продажи, на голландском аукционе были реализованы права требования по 36 кредитам субъектов хозяйствования, имущественные права по ценным бумагам, права требования по 20 кредитам физических лиц, недвижимое имущество, задолженность по карточным счетам физлиц, а также дебиторская задолженность.

По результатам аукциона, победителем стала компания Укрфинконсалтинг, которая купила активы банка Таврика на 3,3 млн грн.

ФГВФЛ начал ликвидацию банка Таврика в марте 2013 года. Банк Таврика создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на его сайте, никто из акционеров не является владельцем существенной доли в капитале. На 1 октября 2012 года активы банка составили 4,9 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,55 мрд грн, собственный капитал - 422,9 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Таврика, ФГВФЛ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров