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USD:  27.09  27.47   EUR:  33.35  34.04
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Наличные курсы валют: данные на 12:00

08.02.2018 12:20
В четверг, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,53 коп до 27,0523 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,77 коп - до 27,4840 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 19,50 коп и составляет 33,1487 грн, средний курс продажи - упал на 17,47 коп до 33,8957 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - за 33,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,858 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0523

27,4840

0,4366

0,4858

33,1487

33,8957

Медиана

27,1000

27,5000

0,4510

0,4850

33,2000

33,8750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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