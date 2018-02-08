Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,77 коп - до 27,4840 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.
Средний курс покупки евро упал на 19,50 коп и составляет 33,1487 грн, средний курс продажи - упал на 17,47 коп до 33,8957 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - за 33,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,858 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0523
|
27,4840
|
0,4366
|
0,4858
|
33,1487
|
33,8957
|
Медиана
|
27,1000
|
27,5000
|
0,4510
|
0,4850
|
33,2000
|
33,8750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.