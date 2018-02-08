Наличные курсы валют: данные на 12:00

В четверг, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,53 коп до 27,0523 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,77 коп - до 27,4840 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 19,50 коп и составляет 33,1487 грн, средний курс продажи - упал на 17,47 коп до 33,8957 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - за 33,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,858 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0523 27,4840 0,4366 0,4858 33,1487 33,8957 Медиана 27,1000 27,5000 0,4510 0,4850 33,2000 33,8750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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