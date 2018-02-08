Котировки доллара на межбанке опустились до 27,09/27,13

В четверг, 8 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,12/27,15*, к 12:00 котировки составили 27,09/27,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,09, максимальные - 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные - 27,16.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4691/0,4702, к 12:00 котировки составили 0,4677/0,4687.



Торги по евро начались с котировок 33,2491/33,2804, к 12:00 котировки составили 33,1310/33,1799.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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