Межбанк закрылся котировками доллара 27,08/27,12
08.02.2018 17:22
В четверг, 8 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,12/27,15, к закрытию котировки составили 27,08/27,12
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09 максимальные - 27,16.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4691/0,4702, к закрытию котировки составили 0,4679/0,4688.
Торги по евро начались с котировок 33,2491/33,2804, к закрытию котировки составили 33,2461/33,2952.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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