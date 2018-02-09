Инфографика. Как топ-двадцатка банков пережила 2017 год

Нацбанк раскрыл предварительные финансовые показатели банков за прошлый год

НБУ опубликовал первые результаты работы банковского сектора в 2018 году. По данным оборотно-сальдового баланса банков, который регулятор публикует раз в месяц, наибольший убыток в прошлом году показал ПриватБанк - 23 млрд грн. Самым прибыльным стал Райффайзен Банк Аваль - 4,5 млрд грн.



Система постепенно оправляется от кризиса, банки уже закрыли вопрос формирования резервов, который сильно влиял на финансовые показатели многих, считают опрошенные LIGA.net финансисты.



В ТОП-20 крупнейших финучреждений по активам в убытках закончили год только четверо. Кроме Привата это российские госбанки ВТБ и Проминвестбанк, а также Укрсоцбанк.

Убытки

Огромный убыток Привата - это результат очередного этапа докапитализации банка, объясняет глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Им пришлось зарезервировать ту часть кредитного портфеля, по которой до последнего оставалась надежда на нормальные залоги" - уточняет Паращий.



Убытки россиян не стали неожиданностью, они продолжают признавать проблемную задолженность, не надеясь при этом на нормальный бизнес в Украине, отмечает старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова. Ситуация со Сбербанком, который в отличие от ВТБ и Проминвестбанка показал в прошлом году прибыль, другая - его кредитный портфель менее проблемный, добавляет Паращий.

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У Укрсоцбанка причина убытков та же - высокая доля NPL-кредитов, проблему с которыми новые собственники (Укрсоц продолжает процесс слияния с Альфа-Банком) надеются решить за три года, рассказывал в интервью LIGA.net СЕО Укрсоцбанка Иван Свитек.



"Укрсоцбанк образца 2007 года - это крупнейший игрок рынка по ипотечному и автокредитованию, в основном в валюте, - отмечает Свитек. - Возникает вопрос, в том числе, и к старому менеджменту относительно оценки рисков падения цен на недвижимость и девальвации, а также по качеству работы с проблемным портфелем" .



Прибыль

Большинству банков уже не приходится отчислять большие объемы резервов по проблемным кредитам, что позволяет сосредоточиться на прибыльных сегментах рынка, говорит Анастасия Туюкова.



"На 38% к началу года выросло розничное кредитование, в новых кредитах нуждается часть корпоративного сектора, - поясняет Туюкова. - Плюс банки по-прежнему стараются зарабатывать на комиссиях".



Несмотря на в целом неплохой результат по крупнейшим банкам, НБУ продолжит жестко следить за выполнением ключевых нормативов, прогнозирует директор аналитической группы DaVinci Анатолий Баронин.

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"Дальнейшая ситуация в секторе зависит от экономического роста, а это в нашем случае производная и от внешних факторов, таких как конъюнктура на сырьевых рынках и помощь МВФ, -отмечает Баронин. - В любом случае Нацбанк предпочтет взрывному росту кредитования финансовую стабильность - учетная ставка тому доказательство".



Не должны вводить в заблуждение хорошие результаты государственных банков - Ощада, Укрэксима и Укргаза, считает Александр Паращий.



"Нужно вспомнить, что государство в прошлом году докапитализировало Ощадбанк и Эксим на более чем 20 млрд грн, то есть им, по сути, подарили в капитал ОВГЗ на эту сумму, - говорит Паращий. - Это значит, что заметная часть прибыли, которую они показывают, - это лишь процентный доход по гособлигациям, а не реальная эффективность".