Официальные курсы банковских металлов на 09.02.2018

Нацбанк Украины установил на 9 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 356802,96 грн;

серебро - 4433,42 грн;

платина - 266086,67 грн;

палладий - 269612,79 грн.

Напомним, на 8 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 359240,25 грн;

серебро - 4526,27 грн;

платина - 267670,80 грн;

палладий - 274993,10 грн.

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