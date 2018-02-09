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Наличные курсы валют: данные на 10:00

09.02.2018 10:12
В пятницу, 9 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,73 коп до 27,0350 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,80 коп - до 27,4460 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,92 коп и составляет 33,0495 грн, средний курс продажи - упал на 15,42 коп до 33,7415 грн. Продать евро дороже можно за 33,2 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,6 коп и составляет 4,239 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 5,6 коп до 4,802грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,0350

27,4460

0,4239

0,4802

33,0495

33,7415

Медиана

27,0250

27,4000

0,4385

0,4800

33,0700

33,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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