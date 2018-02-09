Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,80 коп - до 27,4460 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,35 грн.
Средний курс покупки евро упал на 9,92 коп и составляет 33,0495 грн, средний курс продажи - упал на 15,42 коп до 33,7415 грн. Продать евро дороже можно за 33,2 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,6 коп и составляет 4,239 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 5,6 коп до 4,802грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0350
|
27,4460
|
0,4239
|
0,4802
|
33,0495
|
33,7415
|
Медиана
|
27,0250
|
27,4000
|
0,4385
|
0,4800
|
33,0700
|
33,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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