Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 9 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,73 коп до 27,0350 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,80 коп - до 27,4460 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,92 коп и составляет 33,0495 грн, средний курс продажи - упал на 15,42 коп до 33,7415 грн. Продать евро дороже можно за 33,2 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,6 коп и составляет 4,239 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 5,6 коп до 4,802грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0350 27,4460 0,4239 0,4802 33,0495 33,7415 Медиана 27,0250 27,4000 0,4385 0,4800 33,0700 33,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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